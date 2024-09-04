Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Девушка прочитала переписку жениха и захотела отложить свадьбу

Фото: encierro / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit рассказала на портале, как заглянула в переписки своего жениха с друзьями и захотела отложить свадьбу. Комментаторы посоветовали ей разорвать отношения с возлюбленным.

По словам 24-летней рассказчицы, они с женихом состоят в отношениях с 17 лет. Она заверила, что молодой человек был ее первым бойфрендом и сексуальным партнером. Ранее в их отношениях не было проблем, подчеркнула автор поста.

Недавно девушка захотела поиграть в любимую игру на iPad жениха и заметила, как ему начали приходить сообщения в групповом чате с друзьями. «Я проигнорировала первое сообщение, но затем выскочило другое уведомление, друг написал ему: "Я бы женился на королеве минета". Я растерялась и решила открыть чат», — рассказала она.

В переписке автор поста обнаружила, что будущий муж отправил друзьям список плюсов и минусов невесты. Так, к достоинствам он отнес ее высокое либидо и готовность всегда заняться оральным сексом по просьбе бойфренда, большую грудь и ягодицы, плоский живот; а также тот факт, что она веселая и хорошо готовит. К минусам он причислил в том числе ее привычку громко смеяться и плохой запах изо рта по утрам.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Литромантик: кто это такой простыми словами и почему ему нравятся невзаимные чувства
Литромантик:кто это такой простыми словами и почему ему нравятся невзаимные чувства
8 августа 2024

«Чем больше я листала чат и читала, тем хуже становилось. Он рассказывал друзьям, как он думал, что я не была девственницей, когда мы познакомились, потому что я слишком сильно хотела попробовать многое в сексе. И он даже хвастался, что у него есть папка на телефоне с нашими интимными фото и видео», — продолжила девушка. Она заверила, что возлюбленный также раскрыл друзьям детали об их сексуальной жизни. При этом, как отметила рассказчица, в этом чате состоят в том числе и парни, с которыми она сама дружит с детства.

Узнав о переписках жениха, девушка на время отказалась от совместных встреч с друзьями и стала игнорировать возлюбленного. Она также заявила, что задумывается о том, чтобы отложить свадьбу и потратить это время на то, чтобы разобраться в отношениях.

«Не думаю, что тебе стоит выходить замуж за того, кто готов тебя унижать», «Этот мужчина не уважает тебя. Это ненормально, человек, который должен любить тебя, не должен говорить о тебе в таком унизительном тоне», — заявили комментаторы. Многие также посоветовали девушке расстаться с женихом, но предварительно удалить интимные кадры с его гаджетов.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, что сделала уборку в квартире, где они проживают совместно с бойфрендом, и нашла там предостережение от его бывшей возлюбленной. Записка привела к разрыву отношений.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Украины подал в отставку

      ВСУ перебросили около 500 солдат в район Северска и Часова Яра

      В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу об избиении до смерти участника СВО

      Алаудинов рассказал о решающем бое на Украине

      В США предъявили обвинения лидеру ХАМАС

      В Кремле ответили на вопрос о приглашении иностранных лидеров на парад к 80-летию Победы

      В подконтрольной Киеву части Херсонской области взрыв повредил завод

      Путин в Приморье осмотрел с катера участок для новой верфи

      Доля азиатских стран во внешней торговле России взлетела

      По делу о массовом отравлении фасолью в России допросили более 70 свидетелей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше