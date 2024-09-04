Экс-кандидат в мэры российского города пообещала глубокое погружение в тему секса

Экс-кандидат в мэры Петрозаводска Авишева решила заняться секс-просвещением

Экс-кандидат в мэры Петрозаводска и незарегистрированный кандидат на должность главы Карелии на выборах 2017 года Мария Авишева решила заняться секс-просвещением. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бывший политик поздравила подписчиков с началом нового учебного года и сообщила им, что они «зачислены на курс по половому воспитанию». «Как я и обещала, тема секса в моем блоге будет раскрыта. И с сегодняшнего дня мы все вместе начинаем глубокое погружение!» — написала Авишева.

В 2017 году Авишеву не зарегистрировали на выборах, так как на момент процедуры она не достигла возраста получения пассивного избирательного права.

Ранее сообщалось, что сексуальная жизнь в арктическом регионе оказалась отличной от всей России.