69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:06, 4 сентября 202469-я параллель

Экс-кандидат в мэры российского города пообещала глубокое погружение в тему секса

Экс-кандидат в мэры Петрозаводска Авишева решила заняться секс-просвещением

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Экс-кандидат в мэры Петрозаводска и незарегистрированный кандидат на должность главы Карелии на выборах 2017 года Мария Авишева решила заняться секс-просвещением. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бывший политик поздравила подписчиков с началом нового учебного года и сообщила им, что они «зачислены на курс по половому воспитанию». «Как я и обещала, тема секса в моем блоге будет раскрыта. И с сегодняшнего дня мы все вместе начинаем глубокое погружение!» — написала Авишева.

В 2017 году Авишеву не зарегистрировали на выборах, так как на момент процедуры она не достигла возраста получения пассивного избирательного права.

Ранее сообщалось, что сексуальная жизнь в арктическом регионе оказалась отличной от всей России.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Северную Корею обвинили в массовых казнях чиновников. Местные власти не справились с последствиями наводнений

      Причиной смерти знаменитого кита-шпиона Хвалдимира стали огнестрельные ранения

      Украинский медик рассказал о первых минутах после ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве

      Банк России сообщил о росте прогноза по ключевой ставке

      В Армении назвали стратегическим решением сближение страны с Западом

      Россиянка захотела поджечь автомобиль с символом Z и будет осуждена за терроризм

      Власти сообщили о смерти трех мирных жителей из-за обстрела ВСУ в российском регионе

      Туристы массово устремились в один регион России

      Российскому мобилизованному вынесли приговор за уклонение от службы

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше