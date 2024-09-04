Эстония и Украина начали обсуждать возвращение военнообязанных украинцев из-за границы

Министр Эстонии: Таллин и Киев обсуждают возвращение военнообязанных украинцев

Таллин и Киев начали обсуждение возвращения военнообязанных украинцев из-за границы. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, его слова передает «Страна.ua».

По его словам, Украина делает ставку на добровольное возвращение мужчин. «Мы понимаем, что это очень сложная задача, но давайте посмотрим, как будут развиваться события и как украинское правительство будет решать вопросы мобилизации», — рассказал Певкур.

Ранее стало известно, что Эстония будет выдавать вид на жительство (ВНЖ) украинцам, даже если у них просрочен паспорт из-за необновления военно-учетных данных. По данным ERR, украинское посольство в Эстонии недовольно подобным решением, поскольку обновить просроченный паспорт украинцы могут, только если предоставят военно-учетные данные.