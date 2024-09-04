Глава Херсонской области раскрыл происхождение наемников на Украине

Сальдо: большинство попадающих в плен наемников ВСУ являются гражданами Польши

Большинство наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), попадающих в плен на херсонском направлении, являются гражданами Польши. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Больше всего [наемников] из Польши, из тех, которые попадаются. Ну есть из Норвегии, США, Англии, отовсюду», — сказал он. Губернатор также сообщил, что в Очакове и вблизи Николаева действуют базы наемников. По его словам, российской армии известны места расположения наемников и «те точки, которые являются именно приоритетными для нанесения удара».

Он также подчеркнул, что все меньше украинцев желают воевать в составе ВСУ, из-за чего украинской армии приходится замещать их наемниками.

Ранее Сальдо заявил, что военный институт в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, служил базой для преподавания иностранных инструкторов. Накануне Вооруженные силы России ударили ракетой «Искандер» по учебному центру ВСУ в Полтаве.