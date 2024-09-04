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11:39, 4 сентября 2024Силовые структуры

Имущество дочери главного кадровика Минобороны арестовали

В Москве суд арестовал имущество дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал имущество дочери начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

Это обеспечительная мера на фоне уголовного дела в отношении Кузнецова. Среди арестованного имущества значится квартира девушки.

По версии следствия, в 2020-2022 годах Кузнецов вступил в сговор с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном, занимающимся гостиничным бизнесом, и организовал заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей.

В обмен на это Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова земельный участок за 7,5 миллиона рублей в Краснодаре, а также построил на нем жилой дом площадью 1125 квадратных метров стоимостью почти 23 миллиона рублей, также записанный на супругу главного кадровика Минобороны.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд оставил Кузнецова в СИЗО до 12 октября.

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      Варвара Митина
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