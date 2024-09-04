Ирландия выделит Киеву 36 миллионов евро на профилактику гендерного насилия

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис во время визита в Киев 4 сентября объявит о передаче Украине пакета помощи в размере 36 миллионов евро. Об этом сообщает The Standart.

Уточняется, что в этом году Дублин выделит Киеву средства на профилактику сексуального и гендерного насилия и реагирование на него, поддержку служб материнства и восстановление домов людей, вынужденных бежать из зоны конфликта и в настоящее время находящихся в центрах коллективного проживания.

«Финансирование предназначено для оказания необходимой гуманитарной помощи, реабилитации и возможной реконструкции, а также будет способствовать достижению долгосрочных целей Украины, включая мир, стабильность и политические устремления», — говорится в материале.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что разрушение Украины НАТО при поддержке Евросоюза неоправданно. По его словам, если Украина уничтожила газопровод «Северный поток-2», то жалко называть эти действия оправданными.