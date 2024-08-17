Депутат ЕП Уоллес: разрушение Украины НАТО при содействии Евросоюза неоправданно

Разрушение Украины Североатлантическим альянсом при поддержке Евросоюза неоправданно. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.

По его словам, если Украина уничтожила газопровод «Северный поток-2», то жалко называть эти действия оправданными. «Не оправдано и уничтожение Украины НАТО при бездумной поддержке Евросоюза», — написал Уоллес.

Ранее британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область была согласована с НАТО. По его мнению, эта операция не могла начаться без одобрения альянса.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Североатлантический альянс сомневается в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержаться в Курской области, при этом одобряя действия Киева. По словам одного из западных чиновников, страны НАТО придерживаются осторожной позиции и по принципу «жди и смотри» следят за боевыми действиями.