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10:11, 17 августа 2024Мир

В Европарламенте назвали неоправданным разрушение Украины НАТО при содействии Евросоюза

Депутат ЕП Уоллес: разрушение Украины НАТО при содействии Евросоюза неоправданно
Сюжет«Северный поток-2»:
Украинский военный

Украинский военный. Фото: Stringer / Reuters

Разрушение Украины Североатлантическим альянсом при поддержке Евросоюза неоправданно. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.

По его словам, если Украина уничтожила газопровод «Северный поток-2», то жалко называть эти действия оправданными. «Не оправдано и уничтожение Украины НАТО при бездумной поддержке Евросоюза», — написал Уоллес.

Ранее британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область была согласована с НАТО. По его мнению, эта операция не могла начаться без одобрения альянса.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Североатлантический альянс сомневается в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержаться в Курской области, при этом одобряя действия Киева. По словам одного из западных чиновников, страны НАТО придерживаются осторожной позиции и по принципу «жди и смотри» следят за боевыми действиями.

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      Сергей Истомин
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