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11:03, 4 сентября 2024Культура

Шахназаров нашел на фронте повод для отмены праздников

Карен Шахназаров выступил против выделения денег из госбюджета на праздники

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров нашел на фронте повод для отмены праздников. Слова кинематографиста приводит портал НСН.

По его мнению, деньги, выделяемые на городские праздники из госбюджета, следует направить на фронт или на нужды беженцев из новых регионов. «Ну, давайте эти средства дадим туда, на фронт... я действительно получаю массу писем, части присылают, можете помочь тем-то… Может быть, надо сосредоточить все это, может быть, надо денег дать больше этим беженцам нашим», — сказал Шахназаров.

Ранее вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил сократить расходы на выступления известных артистов.

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