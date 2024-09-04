Карпин раскрыл связанный с российским футболом страх

Карпин боится, что международный бан с российского футбола не снимут еще 10 лет

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскрыл страх, связанный с российским футболом. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист признался, что боится того, что с российского футбола в ближайшие 10 лет не снимут международный бан. «Что мне сказать? Что тогда делать?» — отметил специалист.

В ближайших товарищеских матчах сборная России сыграет в Ханое с Вьетнамом и Таиландом. Встречи пройдут 5 и 7 сентября соответственно.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров с февраля 2022 года по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.