Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
Завтра
02:00 (Мск)
Джессика Пегула
US Open (ж)
Янник Синнер
Завтра
03:30 (Мск)
Даниил Медведев
US Open (м)
Вьетнам
Завтра
16:00 (Мск)
Россия
Товарищеские матчи (сборные) — 2024|Товарищеские матчи
Металлург Мг
Завтра
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Завтра
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
18:28, 4 сентября 2024Спорт

Карпин раскрыл связанный с российским футболом страх

Карпин боится, что международный бан с российского футбола не снимут еще 10 лет

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскрыл страх, связанный с российским футболом. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист признался, что боится того, что с российского футбола в ближайшие 10 лет не снимут международный бан. «Что мне сказать? Что тогда делать?» — отметил специалист.

В ближайших товарищеских матчах сборная России сыграет в Ханое с Вьетнамом и Таиландом. Встречи пройдут 5 и 7 сентября соответственно.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров с февраля 2022 года по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Северную Корею обвинили в массовых казнях чиновников. Местные власти не справились с последствиями наводнений

      Людям старше 50 назвали способы сохранить здоровье сосудов

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников

      Врач назвал опасное последствие недосыпа

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      В Сбере рассказали о популярности страхования бизнеса от экологических рисков

      Опубликован исходный код Android 15

      Россиянам назвали неочевидные симптомы болезней сердца

      Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала

      Дом иконы сибирского рока оказался под угрозой уничтожения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше