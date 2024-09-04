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09:06, 4 сентября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о приглашении глав недружественных стран на парад Победы

Песков: глав недружественных стран не пригласят на парад к 80-летню Победы

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Руководители недружественных стран не будут приглашены на парад в честь 80-летия Победы. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Список гостей, приглашенных на парад в честь Дня Победы, который состоится в мае, будет «очень-очень внушительным», рассказал Песков. По его словам, прежде всего будут приглашены руководители стран СНГ.

Накануне парада, помимо этого, планируется неформальный саммит СНГ и большое число двусторонних контактов, рассказал пресс-секретарь президента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что монгольские военные расчеты смогут участвовать в параде 9 мая на Красной площади. Глава государства пригласил президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха приехать 9 мая 2025 года в Москву.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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