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13:38, 4 сентября 2024Мир

Лавров заявил об исчезновении у США ощущения взаимного сдерживания с Россией

Лавров: у США исчезает ощущение взаимного сдерживания с Россией

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

У США исчезает ощущение взаимного сдерживания с Россией, что представляет опасность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД напомнил о словах координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, заявившего, что в случае развязывания третьей мировой войны из-за украинского конфликта «будет жалко Европу». По словам Лаврова, эти слова говорят об убежденности США в том, что в случае конфликта «их никто не тронет».

«Это ощущение взаимного сдерживания у них почему-то начинает пропадать. Это опасно», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что США считают введение новых мер против России аргументом в борьбе за голоса избирателей на президентских выборах в стране.

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      Елизавета Мытарева
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