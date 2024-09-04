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13:38, 4 сентября 2024Мир

Лавров объяснил введение США мер против России борьбой за голоса избирателей

Лавров: США считают меры против РФ аргументом в борьбе за голоса избирателей

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

США считают введение новых мер против России аргументом в борьбе за голоса избирателей на президентских выборах в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«На что они рассчитывают, я не знаю. Но то, что им сейчас вот эта крутость в отношении России представляется дополнительным аргументом в борьбе за голоса избирателей... — это то, что мы наблюдаем сейчас», — отметил глава МИД России.

Лавров также прокомментировал сообщение агентства Reuters о возможных поставках крылатых ракет большой дальности JASSM Украине. Он напомнил, что США осведомлены о красных линиях России и возможных последствиях передачи ракет.

3 сентября Reuters сообщало, что США близки к подписанию соглашения о поставке Украине JASSM, однако Киеву придется подождать несколько месяцев.

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      Лина Пивоварова
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