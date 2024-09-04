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11:48, 4 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось о поставке в Курскую область дополнительных комплексов разведки

Минобороны: в Курскую область поставлены дополнительные комплексы разведки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группировке войск Курской области поставили дополнительные комплексы разведки. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Комплексы разведки и наблюдения поставили в регион после запроса оперативного штаба Курской области. Всего в координационный центр министерства обороны от приграничного региона поступило 45 запросов, 37 и которых уже решили.

В свою очередь, от Брянской области поступило 11 запросов, которые удалось решить, от Белгородской области — 27 запросов, 18 из которых уже реализовали.

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Днем ранее, 3 сентября, оборонное ведомство отчиталось о развертывании дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области.

В Курской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера, а также режим контртеррористической операции — в регионе четыре недели идут бои с Вооруженными силами Украины, там пострадали свыше 220 человек. В Белгородской области также введен режим ЧС федерального масштаба.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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