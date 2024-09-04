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14:11, 4 сентября 2024Россия

Минобороны России озвучило понесенные ВСУ с момента вторжения в Курскую область потери

МО России: за все время боев под Курском ВСУ потеряли почти 10 тысяч бойцов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

За все время боев в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 10 тысяч бойцов. Это число потерь озвучили в Министерстве обороны (МО) России.

По сообщению МО, с момента вторжения в регион понесенные ВСУ потери составили более 9700 человек и сотни единиц военной техники.

«Противник потерял (...) 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия», — сообщили в Минобороны.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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