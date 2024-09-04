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04:01, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Модель OnlyFans рассказала об уговорившем ее продавать откровенные фото женихе

Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Американская блогерша Кайли Рей заявила, что жених уговорил ее начать карьеру на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans. Об этом она рассказала в подкасте Inside OnlyFans, выпуск вышел на YouTube.

По словам Рей, когда она задумывалась о том, чтобы стать моделью OnlyFans, ее сильно беспокоило, как к этому отнесутся окружающие.

«Жених очень поддерживал меня. Он такой: "Да черт возьми, тебе стоит заняться этим! Если б я был красивой девушкой, я бы этим занялся"», — раскрыла она. Гостья подкаста добавила, что возлюбленный не только мотивировал ее завести профиль на OnlyFans, но и помог прекратить переживать из-за того, как ее решение воспримут другие.

Ранее другая звезда OnlyFans рассказала о доходе на платформе. Она заявила, что в начале карьеры заработала за одну ночь несколько миллионов рублей.

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      Олег Давыдов
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