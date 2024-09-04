Модель OnlyFans рассказала об уговорившем ее продавать откровенные фото женихе

Американская блогерша Кайли Рей заявила, что жених уговорил ее начать карьеру на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans. Об этом она рассказала в подкасте Inside OnlyFans, выпуск вышел на YouTube.

По словам Рей, когда она задумывалась о том, чтобы стать моделью OnlyFans, ее сильно беспокоило, как к этому отнесутся окружающие.

«Жених очень поддерживал меня. Он такой: "Да черт возьми, тебе стоит заняться этим! Если б я был красивой девушкой, я бы этим занялся"», — раскрыла она. Гостья подкаста добавила, что возлюбленный не только мотивировал ее завести профиль на OnlyFans, но и помог прекратить переживать из-за того, как ее решение воспримут другие.

Ранее другая звезда OnlyFans рассказала о доходе на платформе. Она заявила, что в начале карьеры заработала за одну ночь несколько миллионов рублей.