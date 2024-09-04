Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:55, 4 сентября 2024Из жизни

Мужчина обнаружил под кроватью спящую незнакомку

В Великобритании женщина проникла в чужой дом, выпила вино и уснула

Фото: urbazon / Getty Images

В Великобритании мужчина обнаружил, что под его кроватью спит пьяная незнакомка. Как пишет Three FM, женщину приговорили к штрафу и испытательному сроку за проникновение со взломом.

11 июня 2024 года 24-летняя Кортни Шивон Майра Реган разбила стеклянную заднюю дверь в чужом доме, проникла внутрь, выпила полбутылки вина и уснула под кроватью. Женщину арестовала полиция. После ареста выяснилось, что в марте Реган задерживали за агрессивное поведение, а в начале июня — за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Женщину приговорили к испытательному сроку длиной 18 месяцев, а также к штрафу в 375 фунтов стерлингов (43,9 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что грабитель вломился в дом к незнакомцу, приготовил себе спагетти и помылся. Он убрал за собой и оставил хозяину дома записку с объяснениями.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Кинжалами» по Львову. Какие потери понесли ВСУ?

      Стала известна дата назначения нового премьера Франции

      Россиянам посоветовали экономить на еде

      Баку осудил Францию за запрет посещать Азербайджан

      Unilever продаст бизнес в России

      Невозможность справиться с ростом цен усилиями Центробанка объяснили

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      Мужчина обнаружил под кроватью спящую незнакомку

      Стало известно об интересе Индии и Китая к российскому проекту АЭС на Луне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше