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11:33, 4 сентября 2024Забота о себе

Мужчина списал головную боль на грипп и едва не умер от рака

The Sun: 43-летний Адам Чепмен списал боль на грипп, но оказался болен раком

Фото: Unsplash

43-летний мужчина по имени Адам Чепмен начал испытывать постоянную головную боль, но списал ее на сезонный грипп и стресс на работе. В результате у мужчины обнаружили рак мозга, из-за которого он едва не умер. Его историю рассказало издание The Sun.

Чепмен начал чувствовать головную боль в декабре 2022 года. Мужчина обратился к врачам примерно через год после появления симптомов, когда его состояние ухудшилось. Оказалось, что он был болен раком. У него обнаружили агрессивный вид рака головного мозга — глиобластому.

С тех пор мужчина перенес две операции, во время одной из них у него случился инсульт. Из-за этого пострадали его память, когнитивные способности и зрение. Также он прошел многомесячный курс радиотерапии и химиотерапии.

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Ранее стала известна история 14-летнего подростка, который обратился к врачам с жалобами на постоянную головную боль, усталость и слабость. Медики не придали этому нужного значения и пропустили развитие опухоли в голове.

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      Алиса Дмитриева
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