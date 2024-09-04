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16:03, 4 сентября 2024Мир

На Западе назвали будущие территориальные потери Украины

Аналитик Меркурис: Украина скоро потеряет контроль над пятью городами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина скоро потеряет контроль над пятью городами. Будущие территориальные потери Киева назвал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«В течение ближайших нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, мы увидим, как из-за давления со стороны США и всего остального мира маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров», — сказал эксперт.

По его словам, украинское руководство не согласится на мирные переговоры из-за страха потерять власть после прекращения конфликта.

Ранее американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют до двух тысяч солдат. Он добавил, что российские войска успешно продвигаются и теснят силы Киева.

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      Семен Александров
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