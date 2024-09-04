Профессор Сакс: ВСУ ежедневно теряют до двух тысяч солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют до двух тысяч солдат. Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Украина сегодня теряет от одной до двух тысяч солдат в день», — рассказал исследователь.

Сакс добавил, что российские войска успешно продвигаются и теснят силы Киева. При этом он подчеркнул, что Запад не меняет свою стратегию в отношении конфликта на Украине и не стремится каким-либо образом его урегулировать.

Ранее Сакс заявил, что администрация президента Джо Байдена не заинтересована в урегулировании конфликта на Украине и отказывается признавать, что Вашингтон напрямую виноват в этом кризисе. По его мнению, это война, «которую спровоцировали США, преследуя свои цели и намереваясь расширить НАТО». Сакс также добавил, что простым американцам никогда не объясняли истинных причин украинского конфликта.