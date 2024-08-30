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22:02, 30 августа 2024Мир

В США заявили о незаинтересованности администрации Байдена в мире на Украине

Экономист Сакс: администрация Байдена не заинтересована в мире на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post / Consolidated News Photos / Global Look Press

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не заинтересована в урегулировании конфликта на Украине и отказывается признавать, что Вашингтон напрямую виноват в этом кризисе. Об этом заявил американский экономист, профессор Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Эта администрация не собирается предпринимать ничего в этом направлении. Не думаю, что умственное состояние президента позволяет ему руководить чем-либо. Мы находимся в режиме автопилота, и это очень плохо», — отметил Сакс.

По его мнению, это война, «которую спровоцировали США, преследуя свои цели и намереваясь расширить НАТО». Сакс также добавил, что простым американцам никогда не объясняли истинных причин украинского конфликта.

Ранее газета Financial Times написала, что руководству США важнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку Украине. Вашингтон также планирует продолжить избегать прямого конфликта с Россией и по-прежнему серьезно относится к угрозе ядерного конфликта, считают обозреватели газеты.

В свою очередь, ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году виноват президент США Джо Байден. По его словам, в 2022 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать мирное соглашение.

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      Марина Совина
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