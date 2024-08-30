В США заявили о незаинтересованности администрации Байдена в мире на Украине

Экономист Сакс: администрация Байдена не заинтересована в мире на Украине

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не заинтересована в урегулировании конфликта на Украине и отказывается признавать, что Вашингтон напрямую виноват в этом кризисе. Об этом заявил американский экономист, профессор Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Эта администрация не собирается предпринимать ничего в этом направлении. Не думаю, что умственное состояние президента позволяет ему руководить чем-либо. Мы находимся в режиме автопилота, и это очень плохо», — отметил Сакс.

По его мнению, это война, «которую спровоцировали США, преследуя свои цели и намереваясь расширить НАТО». Сакс также добавил, что простым американцам никогда не объясняли истинных причин украинского конфликта.

Ранее газета Financial Times написала, что руководству США важнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку Украине. Вашингтон также планирует продолжить избегать прямого конфликта с Россией и по-прежнему серьезно относится к угрозе ядерного конфликта, считают обозреватели газеты.

В свою очередь, ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году виноват президент США Джо Байден. По его словам, в 2022 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать мирное соглашение.