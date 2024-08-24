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04:09, 24 августа 2024Мир

В США назвали виновного в срыве переговоров России и Украины

Кеннеди-младший: переговоры России и Украины в 2022 году были сорваны Байденом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

В срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году виноват президент США Джо Байден. Об этом Роберт Кеннеди-младший заявил на митинге в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Аризона.

По его словам, в 2022 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать мирное соглашение. Однако Джонсон не сделал бы этого без указки со стороны Байдена, отметил Кеннеди-младший.

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«Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной», — сказал политик, добавив, что Москва к моменту срыва соглашения уже начала процесс вывода войск.

Ранее Кеннеди-младший объяснил свою поддержку кампании Трампа. Он напомнил, что республиканец пообещал возобновить переговоры и в одночасье прекратить боевые действия на Украине.

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      Артём Верейкин
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