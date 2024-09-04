Бизнесмен Дотком: режим Зеленского находится на последнем издыхании

Режим украинского лидера Владимира Зеленского подходит к своему концу. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бизнесмен и основатель файлообменников Megaupload и Meg Ким Дотком.

«Режим Зеленского находится на последнем издыхании», — прокомментировал он отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По словам немецкого предпринимателя, Кулеба подал в отставку спустя несколько дней после того, как обвинил Запад в поражениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее Дотком выразил мнение, что режим Зеленского перестанет существовать через несколько месяцев. Он отметил, что это может произойти еще до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года.