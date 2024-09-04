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10:28, 4 сентября 2024Мир

На Западе заявили о конце режима Зеленского

Бизнесмен Дотком: режим Зеленского находится на последнем издыхании
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Reuters

Режим украинского лидера Владимира Зеленского подходит к своему концу. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бизнесмен и основатель файлообменников Megaupload и Meg Ким Дотком.

«Режим Зеленского находится на последнем издыхании», — прокомментировал он отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По словам немецкого предпринимателя, Кулеба подал в отставку спустя несколько дней после того, как обвинил Запад в поражениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее Дотком выразил мнение, что режим Зеленского перестанет существовать через несколько месяцев. Он отметил, что это может произойти еще до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года.

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      Виктория Кондратьева
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