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15:30, 4 сентября 2024Экономика

Российский банк начнет продажу инвестиционных бриллиантов в своих офисах

ВТБ начнет продажу инвестиционных бриллиантов АЛРОСА в своих офисах

Фото: Johanna Geron / Reuters

ВТБ в рамках ВЭФ-2024 подписал соглашение о сотрудничестве с алмазодобывающей компанией АЛРОСА. Клиенты смогут приобретать инвестиционные бриллианты во всей сети офисов Private Banking. Также покупка бриллиантов станет доступна для всех держателей пакета услуг «Привилегия» в ВТБ.

«Изначально процедура приобретения инвестиционных бриллиантов была возможна только в офисах АЛРОСА, что сдерживало продажи в регионах. Сейчас мы перестроили процесс реализации – покупка доступна на территории банка во всех офисах премиальной сети. Это позволит удовлетворить растущий спрос на наш совместный продукт со стороны состоятельных клиентов. С начала года в тестовом режиме уже оформлено порядка 50 сделок, и теперь до конца года ожидаем кратный рост», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

ВТБ включил инвестиционные бриллианты в линейку своих продуктов. Их продажи существенно выросли, когда в 2022 году в России был отменен НДС на покупку бриллиантов физлицами у банков.

«Мы не первый год сотрудничаем с ВТБ в сфере продаж инвестиционных бриллиантов. Сегодня это банк-лидер в нашей стране по данному направлению. Только за I полугодие 2024 года продажи инвестиционных бриллиантов в нем выросли вдвое (+101 процент) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Успехи в сегменте ВТБ Private Banking стали предпосылкой к расширению продаж инвестиционных бриллиантов, и мы рады, что теперь этот инвестиционный продукт стал доступен в том числе для держателей пакета ВТБ "Привилегия", а сам процесс покупки бриллиантов стал еще более простым и удобным для клиентов банка», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Сергей Барсуков.

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      Алена Шаповалова
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