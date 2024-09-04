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09:37, 4 сентября 2024Из жизни

Наглая пума вцепилась в голову пятилетнему мальчику на глазах у десятков человек

KTLA: в США пума набросилась на пятилетнего мальчика и вцепилась ему в голову

Фото: Jürgen & Christine Sohns / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В США дикая пума напала на мальчика, который играл с друзьями в национальном парке Малибу-Крик, штат Калифорния. Об этом сообщает KTLA.

Вечером в воскресенье, 1 сентября, несколько семей из Лос-Анджелеса устроили совместный пикник в парке. Дети играли в стороне от взрослых, когда к ним подкралась пума. Дикая кошка набросилась на пятилетнего мальчика, вцепилась зубами в голову и потащила его прочь.

Тетя ребенка рассказала, что на выручку сразу же поспешил его отец. «Папа схватил пуму, а она начала отбиваться. Но потом отпустила ребенка», — описала женщина случившееся. Она также заявила, что все это происходило на глазах у десятков человек, однако пума вела себя «нагло и бесстрашно».

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Ребенка сразу же доставили в больницу. После оказания первой помощи его выписали. Однако позже мальчика пришлось снова отвезти в клинику, так как у него оказались повреждены глаза. О том, как пострадавший чувствует себя сейчас, не сообщается.

Сотрудники парка вместе с полицейскими обнаружили агрессивную пуму вскоре после нападения — она забралась на дерево неподалеку. Специалисты приняли решение, что животное представляет угрозу для людей, и ликвидировали его.

Ранее сообщалось, что в США собака заметила пуму, прятавшуюся рядом с домом хозяйки, и предупредила ее. В какой-то момент собака стала рычать куда-то в темноту.

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      Никита Савин
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