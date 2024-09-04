Названо число воюющих в нацформированиях Киева боевиков из СНГ

Глава АТЦ СНГ Сысоев: в нацформированиях Киева воюют более 300 боевиков из СНГ

Более 300 боевиков из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) воюют в националистических формированиях Украины. Об этом сообщил глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев, передает ТАСС.

По его словам, впоследствии сражающиеся в украинских нацформированиях граждане будут способны применить полученный боевой опыт для дестабилизации в странах СНГ. Сысоев отметил, что в настоящее время Украина является «значимым очагом нестабильности», оказывающим влияние на Россию и Белоруссию.

«[Украинские] власти перешли к тотальному использованию террористических форм и методов, систематическим обстрелам мирного населения и приграничной территории российских регионов. Особое беспокойство вызывают атаки на объекты атомной энергетики», — объяснил глава АТЦ СНГ. Он добавил, что Киев в том числе активно пытается завербовать молодежь и подростков.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о происхождении наемников на Украине. Губернатор заявил, что большинство из тех, «кто попадается», являются гражданами Польши, также встречаются наемники из Норвегии, США и Англии.