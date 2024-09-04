Названы провалившиеся на российском рынке китайские авто

Автоэксперт Арбузов: на российском авторынке провалились бренды Skywell и VGV

Сейчас в России представлены более 50 автомобильных брендов из Китая, однако некоторые их них провалились на отечественном рынке. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал эксперт автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов.

Первым кандидатом на вылет он назвал бренд Skywell, который не имеет официального представительства в РФ. Экологически чистые электрические модели впервые появились в России осенью 2022 года, однако из запланированных на 2023 год 5000 авто продать удалось лишь несколько сотен. В текущем году ситуация ухудшилась, за первое полугодие суммарно на учет были поставлены 72 машины марки.

Не очень успешно идут дела у бренда VGV, автомобили которого собираются в Белоруссии. Машины уже завезли в Россию, однако начать продажи дилеры пока не могут — на руках у продавцов нет электронных ПТС. При этом и у Skywell, и у VGV есть проблемы с продажами и в Китае, добавил Арбузов.

Еще один неудачник — DFSK, суббренд Dongfeng. Эти автомобили начали производить на площадке в Калининграде в феврале 2024 года, однако уже в апреле сборка была остановлена. С марта по июнь на учет поставили 41 кроссовер ix5 и 68 — ix7. С проблемами сталкиваются и другие марки, выпускаемые на заводе «Автотора» — Kaiyi, BAIC и SWM. Их сборка продолжается, однако продажи остаются на крайне низком уровне. К тому же, у дилеров почти невозможно найти машины 2024 года выпуска.

Ранее китайский производитель легковушек Chery занял первое место в рейтинге 50 крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes. По итогам 2023 года выручка этого предприятия увеличилась в четыре раза и преодолела отметку в 590 миллиардов рублей. Chery реализовала на российском рынке более 220 тысяч автомобилей под брендами Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour.