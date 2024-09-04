Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:38, 4 сентября 2024Мир

Нетаньяху заявил о приверженности Израиля своим военным целям

Нетаньяху: Израиль не выведет войска с границы сектора Газа и Египта
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ohad Zwigenberg / Pool / Reuters

Израиль останется приверженным своим военным целям и не выведет войска из Филадельфийского коридора, расположенного на границе сектора Газа и Египта. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет Reuters.

По словам Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) привержена своим целям в войне с палестинским радикальным движением ХАМАС и покинет Филадельфийский коридор лишь после получения гарантии, что приграничная зона не будет использоваться ХАМАС в качестве пути спасения.

«Пока этого не произойдет, мы будем там», — заявил израильский премьер.

30 августа Кабинет безопасности Израиля утвердил план по сохранению своих войск в Филадельфийском коридоре.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «У людей по три ампутации». Украинский медик рассказал о последствиях удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      На Украине назначили нового главу МИД после отставки Кулебы

      В фотоловушку в российском заповеднике попали заяц и медведь

      Симоньян прокомментировала введение против нее санкций США

      В Новосибирской области нашли останки растения возрастом 20 миллионов лет

      В Доминикане задержали второй самолет Мадуро

      Женщина завела четверых любовников и попыталась засудить мужа за педофилию

      В США заявили об отчаянном положении ВСУ из-за одной проблемы

      Мужчин и женщин предупредили о трудноизлечимой интимной болезни

      50 Cent подсчитал свои многомиллионные траты на адвокатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше