Нетаньяху заявил о приверженности Израиля своим военным целям

Нетаньяху: Израиль не выведет войска с границы сектора Газа и Египта

Израиль останется приверженным своим военным целям и не выведет войска из Филадельфийского коридора, расположенного на границе сектора Газа и Египта. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет Reuters.

По словам Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) привержена своим целям в войне с палестинским радикальным движением ХАМАС и покинет Филадельфийский коридор лишь после получения гарантии, что приграничная зона не будет использоваться ХАМАС в качестве пути спасения.

«Пока этого не произойдет, мы будем там», — заявил израильский премьер.

30 августа Кабинет безопасности Израиля утвердил план по сохранению своих войск в Филадельфийском коридоре.