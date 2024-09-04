Невозможность справиться с ростом цен усилиями Центробанка объяснили

Эксперт Хандошко: Центробанк не способен справиться с инфляцией в РФ в одиночку

Центробанк не способен справиться с инфляцией в России, так как он не единственный, кто ответственен за борьбу с ней. Так невозможность справиться с ростом цен усилиями одного лишь регулятора объяснила CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих») Юлия Хандошко (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По мнению эксперта, возлагать всю ответственность за экономические проблемы на Банк России некорректно — многие экономические вопросы выходят за рамки его компетенций.

«Когда речь идет о перегреве экономики, проблема заключается в том, что предложение не успевает за спросом. В идеале нужно было бы расширять номенклатуру товаров, производимых в стране, но это уже не в силах ЦБ. Банк может лишь охладить спрос, но вопросы о том, почему в стране производится такой объем товаров по такой цене, нужно адресовывать правительству, Минфину, Минэкономразвитию и другим ведомствам», — пояснила Хандошко.

Сейчас Банк России пытается сократить потребление и снизить кредитование. Однако ужесточая денежно-кредитную политику и повышая ключевую ставку, он решает проблему лишь частично. Число выданных займов растет в том числе благодаря субсидированным программам, которые поддерживаются государством или частными компаниями, на которые ЦБ не может напрямую влиять.

«Банк России исходит из негативных сценариев, поскольку это не орган развития, а стабилизирующий институт. Процесс достижения таргета по инфляции может затянуться, но проблема не в действиях ЦБ, а в общей геополитике и макроэкономике», — добавила эксперт.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, если инфляция, а вместе с ней цены, продолжат демонстрировать рост, то на заседании в сентябре Банк России может поднять ключевую ставку сразу с 18 до 20 процентов годовых. «Центральный банк исходит из того, что у него одна из главных задач — обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции и важнейший инструмент — это ключевая ставка», — напомнил депутат.