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10:52, 4 сентября 2024Россия

В России призвали Зеленского к отставке вместе с членами правительства

Сенатор Джабаров призвал Зеленского к отставке вместе с членами правительства

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине в отставку должен уйти президент страны Владимир Зеленский, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

«Там в отставку должен уйти просроченный президент. Он должен подать в отставку вместе со всем своим кабинетом министров. Потому что режим этот преступный. От того, что сейчас будут менять министров, ничего не поменяется», — прокомментировал Джабаров.

Кулеба — это пустое место, мы давно об этом говорили, который оставил о себе жалкое впечатление за весь период, пока он находился в должности главы украинского МИД

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее стало известно, что глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Отмечается, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что отставка Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров с Киевом.

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