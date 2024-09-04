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10:35, 4 сентября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о бросивших целое подразделение командирах

Плененный боец ВСУ: командование бросило наше подразделение на произвол судьбы

Фото: Thomas Peter / Reuters

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кислый рассказал, как командование бросило его подразделение на поле боя. Слова плененного военнослужащего приводит РИА Новости.

Рядовых высадили в посадке напротив стоящего пулеметного расчета. Командиры, по словам Кислого, сразу же сбежали. «Бежали мимо нас и сказали нам бежать», — рассказал боец.

По его словам, командование просто бросило их на произвол судьбы, потому что «сверху» уверяли, что ситуация под контролем. Спустя время на брошенных украинских военных вышли российские штурмовики.

Ранее российские военные взяли в плен семерых украинских бойцов в Донецкой народной республике. Среди пленных оказалось командование одной роты ВСУ: командир отделения, старшина и командир роты.

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      Маргарита Миронова
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