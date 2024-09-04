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09:40, 4 сентября 2024Россия

Российские военные взяли в ДНР командование украинской роты

МО РФ: военные группы «Центр» ВС России взяли в плен семерых бойцов ВСУ в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие группы «Центр» Вооруженных сил России (ВС) взяли в плен семерых украинских бойцов в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России, заявление приводит РИА Новости.

Уточняется, что среди взятых в плен военных оказалось командование одной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ): командир отделения, старшина и командир роты. Как рассказали бравшие в плен украинских военных российские бойцы, в подразделении ВСУ сначала не понимали, что происходит, а после пожаловались на начальство.

«Когда их привели (...), оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — приводит агентство слова бравшего пленных российского военнослужащего.

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После того, как бойцы ВСУ попали в плен, они сообщили ценные сведения о диспозиции других подразделений, что позволило избежать потерь при продвижении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о решающем бое с Украиной.

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      Марк Леонов
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