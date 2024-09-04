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12:53, 4 сентября 2024Бывший СССР

Полковник высказался об эффекте российского удара по Полтаве

Полковник Кошкин: удар России по Полтаве демонстрирует возможности ВС РФ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

Россия нанесла ювелирный удар по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве, не задев гражданские объекты, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Мы сделали все ювелирно, отработали по военной инфраструктуре. Гражданских людей там нет, только люди в камуфляже. Они готовились для ведения боевых действий, повышая боевую готовность Украины. А Россия работает именно над тем, чтобы снизить боеготовность Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заявил полковник.

По мнению Кошкина, подобные удары необходимы в рамках выполнения задач, стоящих перед российскими военными. Он также заметил, что атака на Полтаву продемонстрировала высокий уровень профессионализма военных ВС РФ.

«Конечно, одна атака не сильно изменит баланс на поле боя. Но это удар, который характеризует наши возможности и работу специалистов по выявлению и уничтожению военных целей», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Накануне ВС РФ ударили ракетой «Искандер» по учебному центру ВСУ в Полтаве. Появились данные, что в этот момент там проходило построение личного состава. Удар мог уничтожить сотни военных.

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