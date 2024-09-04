Полковника ВСУ Храпача осудили за организацию обстрелов Белгородской области

Суд заочно приговорил к пожизненному заключению полковника ВСУ Храпача

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку заключения командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Храпача за организацию обстрелов Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Полковник будет отбывать наказание в колонии особого режима и выплатит четыре миллиона рублей в пользу России.

Ранее прокурор запросил для Храпача пожизненный срок. Украинского полковника обвиняли в организации четырех преступлений террористической направленности. В частности, он отдавал заведомо преступные приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, жертвами которых стали люди.

Разрыв снарядов также повлек повреждение объектов гражданской инфраструктуры и Минобороны. Материальный ущерб составил около 4,6 миллиона рублей.