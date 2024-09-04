Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:22, 4 сентября 2024Силовые структуры

Получение следствием данных о семье экс-кадровика МО без его ведома признали законным

Суд отклонил жалобу экс-кадровика МО Кузнецова на изъятие данных о его доходах

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

235-й Гарнизонный военный суд отклонил жалобу на получение данных следствием о семье бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны (МО) России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова без его ведома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Действия следственных органов признали законными. Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Кузнецов отказался признавать вину по коррупционному делу. Бывшему главному кадровику Минобороны вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей.

Его адвокат заявила о намерении подать кассацию на решение оставить генерал-лейтенанта под стражей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России отчиталось о групповом ударе по объектам во Львове

      Врач назвала способы распознать поражающую женщин неизлечимую болезнь

      Специалист центра РЖД оказался участником террористической организации

      Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

      В МИД высказались о голосовании за президента Молдавии в России

      В Москве отменили салюты на День города

      «Открытие» объединяется с ВТБ. Что это даст клиентам?

      15-летняя дочь Юлии Пересильд вышла на публику в платье с декольте до пупка

      Получение следствием данных о семье экс-кадровика МО без его ведома признали законным

      Юрист дала совет родителям в случае сборов денег в школах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше