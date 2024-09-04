Получение следствием данных о семье экс-кадровика МО без его ведома признали законным

Суд отклонил жалобу экс-кадровика МО Кузнецова на изъятие данных о его доходах

235-й Гарнизонный военный суд отклонил жалобу на получение данных следствием о семье бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны (МО) России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова без его ведома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Действия следственных органов признали законными. Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Кузнецов отказался признавать вину по коррупционному делу. Бывшему главному кадровику Минобороны вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей.

Его адвокат заявила о намерении подать кассацию на решение оставить генерал-лейтенанта под стражей.

