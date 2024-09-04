Понятой украл 350 тысяч рублей во время обыска российской квартиры и получил штраф

В Дагестане понятой украл 350 тысяч рублей во время обыска квартиры

В Дагестане понятой украл 350 тысяч рублей во время обыска квартиры и получил штраф. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, инцидент произошел в Каспийске. Там мужчину по имени Магомедрасул пригласили поучаствовать в следственных действиях в роли понятого. Пока правоохранители работали, мужчина прошелся по жилью и в спальне на комоде нашел шкатулку с деньгами. Понятой положил деньги в свой карман. После обыска хозяйка квартиры обнаружила пропажу и написала заявление в полицию. Спустя некоторое время злоумышленник вернул только часть украденных денег, потому что остальное уже потратил. Мужчина получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

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