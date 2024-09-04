Посещавшие остров Эпштейна испугались одного решения Трампа

Mirror: посещавшие остров Эпштейна запаниковали, что Трамп обнародует их имена

Богатые и влиятельные люди, посещавшие остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, начали паниковать из-за обещания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обнародовать список их имен. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники.

«Эти люди сейчас очень нервничают, они в панике. Обещание Трампа перечислить имена должно вызвать у них много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин очень могущественные и богатые, они очень хорошо постарались, чтобы об их связях с Эпштейном никто не узнал», — сообщила газете одна из пострадавших от преступлений финансиста.

По ее мнению, если Трамп вернется в Белый дом, то «дни тех, кто окажется в списке, будут сочтены».

Ранее Трамп в интервью на YouTube-канале подкастера Лекса Фридмана заявил, что, если ему представится такая возможность, он опубликует список людей, посещавших остров Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.