Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 4 сентября 2024Мир

Посещавшие остров Эпштейна испугались одного решения Трампа

Mirror: посещавшие остров Эпштейна запаниковали, что Трамп обнародует их имена

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Богатые и влиятельные люди, посещавшие остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, начали паниковать из-за обещания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обнародовать список их имен. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники.

«Эти люди сейчас очень нервничают, они в панике. Обещание Трампа перечислить имена должно вызвать у них много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин очень могущественные и богатые, они очень хорошо постарались, чтобы об их связях с Эпштейном никто не узнал», — сообщила газете одна из пострадавших от преступлений финансиста.

По ее мнению, если Трамп вернется в Белый дом, то «дни тех, кто окажется в списке, будут сочтены».

Ранее Трамп в интервью на YouTube-канале подкастера Лекса Фридмана заявил, что, если ему представится такая возможность, он опубликует список людей, посещавших остров Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Кинжалами» по Львову. Какие потери понесли ВСУ?

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      В Сбере рассказали о популярности страхования бизнеса от экологических рисков

      В Донецке два подростка погибли из-за удара ВСУ по рынку

      Женщина-трансгендер обворовывала туристов в Таиланде ради мести бывшему парню

      Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани

      В России гражданина Украины мобилизовали на СВО и отказали в выплате

      В США оценили роль Су-34 в СВО

      Экс-кандидат в мэры российского города пообещала глубокое погружение в тему секса

      Известная российская телеведущая рассказала о двух условиях жившей с ней свекрови

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше