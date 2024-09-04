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12:19, 4 сентября 2024Мир

Президент Никарагуа выразил уверенность в победе России на Украине

Президент Никарагуа Ортега: РФ добьется победы над фашизмом на Украине

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Россия обязательно добьется победы в битве с фашизмом на Украине. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на параде по случаю 45-летия никарагуанской армии, сообщает Canal 4.

«Мы выражаем нашу любовь народу России, президенту [России Владимиру] Путину, и они обязательно добьются победы в битве с фашизмом, укоренившимся на Украине», — сказал он.

Уточняется, что в параде приняли участие российские военнослужащие 154-го Преображенского полка. На мероприятии также присутствовали представители Венесуэлы, Китая, Кубы, Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики.

По словам никарагуанского лидера. Россия была братом на стороне никарагуанского народа с первого момента триумфа революции 1979 года.

Ранее Ортега прокомментировал санкции, введенные западными странами против России. Президент выразил мнение, что западные рестрикции являются преступными и финансово ослабляют не только Запад, но и весь мир.

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      Виктория Кондратьева
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