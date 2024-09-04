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17:16, 4 сентября 2024Экономика

Путин принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке

Путин по ВКС принял участие в запуске новых предприятий в дальневосточных ТОРах

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке по видео-конференц-связи (ВКС). Об этом сообщает ТАСС.

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) подключились к презентации и рассказали главе государства о результатах развития дальневосточных проектов, готовых к запуску. Среди таких — резидент ТОР «Приморье» группа «Полипластик» с заводом по производству однослойных и многослойных труб из полиэтилена для водо- и газоснабжения и компания «Озерное» с новым горно-обогатительным комбинатом на базе Озерного месторождения полиметаллических руд.

Также к запуску готова компания «Морской порт "Суходол"», построившая специализированный порт с собственной железнодорожной инфраструктурой, который облегчит доступ к морю для малых и средних угледобывающих организаций.

Президент дал разрешение на старт всех предприятий и пожелал им успехов. «В добрый час, начинайте», — сказал Путин.

Всего на Дальнем Востоке 16 ТОРов, благодаря которым совместно с господдержкой реализуется почти три тысячи инвестпроектов с объемом инвестиций почти в девять триллионов рублей.

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      Маргарита Миронова
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