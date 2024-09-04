Путин в Приморье осмотрел с катера участок для новой верфи

Путин в Приморье осмотрел с катера участок призванной пополнить флот РФ верфи

Президент России Владимир Путин в Приморском крае с катера осмотрел участок для новой верфи, которая призвана пополнить новыми судами коммерческий флот РФ, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков до этого рассказал, что Путина будут сопровождать вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

Как уточнил представитель Кремля, площадка новой верфи, вероятно, расположится в бухте Промежуточной во Владивостоке. «Ключевыми факторами места выбора строительства являются климатические условия, позволяющие максимально расширить производственный период, близость к развитым торговым путям, к инфраструктуре, а также возможность промышленной кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ).