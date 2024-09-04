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11:00, 4 сентября 2024Россия

Путин высказался об обеспечении жильем российских военных

Президент Путин обратил внимание на необходимость обеспечения военных ТОФ жильем

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) необходимо обеспечить жильем. Об этом во время осмотра корвета «Резкий» высказался президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Как сообщил российский лидер, он разговаривал с командиром 155-й бригады морской пехоты, и бытовые вопросы в ходе беседы не поднимались, однако он знает, что подобные вопросы есть. «Это — рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильем», — обратил внимание на проблемы военных президент.

Путин добавил, что уже получил доклад о решении перечисленных вопросов.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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