Путин высказался об обеспечении жильем российских военных

Президент Путин обратил внимание на необходимость обеспечения военных ТОФ жильем

Военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) необходимо обеспечить жильем. Об этом во время осмотра корвета «Резкий» высказался президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Как сообщил российский лидер, он разговаривал с командиром 155-й бригады морской пехоты, и бытовые вопросы в ходе беседы не поднимались, однако он знает, что подобные вопросы есть. «Это — рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильем», — обратил внимание на проблемы военных президент.

Путин добавил, что уже получил доклад о решении перечисленных вопросов.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ).