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14:30, 4 сентября 2024Экономика

Путин заявил о проблеме в торговле России с ключевым партнером в Европе

Путин: товарооборот России и Сербии за последнее время незначительно снизился

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В последнее время товарооборот России и Сербии, являющейся ключевым партнером РФ в Европе, стал незначительно снижаться. Об этой проблеме заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с вице-премьером балканской республики Александром Вулиным. Слова главы государства приводит РИА Новости.

При этом говорить о значительном спаде в структуре двусторонних торгово-экономических отношений пока преждевременно. «Мы наблюдаем некоторый небольшой, но все-таки спад объемов торгового оборота», — посетовал Путин.

Он добавил, что надеется на улучшение торговой ситуации в обозримом будущем. «Знаю, что вы по линии правительства Сербии занимаетесь этими вопросами», — резюмировал российский президент.

Одним из главных приоритетов в развитии экономических связей России и Сербии является развитие контактов в энергетической отрасли. Ранее министр балканской республики Ненад Попович заявил, что Москва и Белград заключили очень выгодный контракт на поставки газа. По его словам, Сербия сейчас получает топливо из РФ за лучшую цену в Европе. Это обстоятельство, как отметил Попович, способствует активному развитию экономики его страны.

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      Анатолий Акулов
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