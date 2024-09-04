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12:37, 4 сентября 2024Россия

Ребенок выпал из окна под ноги россиянам и попал на видео

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге ребенок выпал из окна под ноги прохожим

В Санкт-Петербурге ребенок выпал из окна под ноги прохожим. Инцидент попал на видео, ролик опубликовала «Фонтанка».

Инцидент произошел в Выборгском районе. По данным издания, четырехлетний мальчик находился в квартире с прабабушкой, его мать была на работе, а отец повел в школу старшую дочь.

Как рассказала прабабушка ребенка, она вышла в соседнюю комнату, чтобы закрыть открытое для проветривания окно, а в это время оставшийся без присмотра мальчик забрался на подоконник и выпал.

К приезду медиков ребенок был в сознании и рассказал врачам, что упал из окна, когда высматривал папу, утверждает «Фонтанка».

На опубликованных кадрах видно, что ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой на тротуар. В этот момент мимо дома проезжала патрульная машина ДПС — полицейский резко затормозил, выбежал из машины и начал оказывать ребенку первую помощь.

Пострадавшего доставили в больницу. У мальчика диагностировали закрытый перелом таза, его состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии во второй учебный день нового учебного года.

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      Елена Торубарова
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