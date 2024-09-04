Россиянин выстрелил в заразившую его и восьмерых друзей 17-летнюю возлюбленную

В Дагестане россиянка пошла на групповое секс-свидание и получила пулю от парня

Дагестанскому полицейскому поступило заявление от 17-летней россиянки, получившей ранение ноги из пневматического оружия. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, причиной ЧП стали несбывшиеся мечты ее парня, который познакомил возлюбленную с мамой и хотел с ней жить. Его друзья старались отговорить молодого человека от отношений, заверяя, что юная особа крайне свободных нравов. Желая доказать это, они позвали ее на групповое секс-свидание вдевятером. Юноша, осознавший, что друзья не врали, взялся за пистолет и выстрелил в девушку. После оказалось, что россиянка заразила всех венерическим заболеванием — гонореей.

Издание отмечает, что полицейские не спешат расследовать скандальную историю и отмечают, что 17-летняя соблазнительница хорошо известна силовикам, у нее есть условный срок. Она обманула мужчину на 20 тысяч рублей.

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