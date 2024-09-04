Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:12, 4 сентября 2024Путешествия

Россиянин с ножом попытался угнать такси на Бали и был забит камнями и палками

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянин из Челябинска, перебравшийся жить на Бали, Индонезия, попытался угнать машину у таксиста и был забит камнями и палками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 39-летний Михаил Кабулов напал на водителя такси с ножом в районе Блахбатух. Мужчина успел выскочить из автомобиля вместе с ключами и начал кричать. Тогда на место сбежались местные жители, вооруженные палками и камнями. Им удалось остановить россиянина.

Кабулова задержали и доставили в отделение полиции. Предполагается, что он находился под воздействием наркотиков.

Материалы по теме:
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой» Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой»Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
12 мая 2024

Известно, что уроженец Челябинска приехал на Бали в качестве инвестора в 2022 году. В России у него был свой бизнес, однако перед отъездом он его закрыл.

Ранее в сети появилось видео другого россиянина, пытавшегося изнасиловать корову в Таиланде.

Уточняется, что инцидент произошел в поле возле города Сураттхани на юге страны. Днем 15 августа Кувшинов разделся и подошел к быку, но потом передумал и переключил внимание на корову, привязанную к деревянному забору.

Полицейские нашли в машине россиянина марихуану и допустили, что он употребил ее незадолго до инцидента.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть сначала на себя посмотрят». В России ответили на претензии балтийских стран по нарушению правил рыболовства

      Минобороны России заявило о пресечении новой атаки ВСУ на Курскую область

      На Западе прокомментировали массовую отставку членов правительства Украины

      Россия нарастила урожай продовольственной пшеницы

      «Открытие» объединяется с ВТБ. Что это даст клиентам?

      В России оценили появление в армии новой бомборакеты

      Перестановки в правительстве Украины объяснили

      Лавров прокомментировал сообщения о поставках ракет JASSM Киеву

      Рада поддержала увольнение одного из украинских министров

      Судоремонтные компании в России не захотели модернизироваться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше