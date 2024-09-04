Россиянин с ножом попытался угнать такси на Бали и был забит камнями и палками

Россиянин из Челябинска, перебравшийся жить на Бали, Индонезия, попытался угнать машину у таксиста и был забит камнями и палками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 39-летний Михаил Кабулов напал на водителя такси с ножом в районе Блахбатух. Мужчина успел выскочить из автомобиля вместе с ключами и начал кричать. Тогда на место сбежались местные жители, вооруженные палками и камнями. Им удалось остановить россиянина.

Кабулова задержали и доставили в отделение полиции. Предполагается, что он находился под воздействием наркотиков.

Известно, что уроженец Челябинска приехал на Бали в качестве инвестора в 2022 году. В России у него был свой бизнес, однако перед отъездом он его закрыл.

Ранее в сети появилось видео другого россиянина, пытавшегося изнасиловать корову в Таиланде.

Уточняется, что инцидент произошел в поле возле города Сураттхани на юге страны. Днем 15 августа Кувшинов разделся и подошел к быку, но потом передумал и переключил внимание на корову, привязанную к деревянному забору.

Полицейские нашли в машине россиянина марихуану и допустили, что он употребил ее незадолго до инцидента.