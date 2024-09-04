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16:19, 4 сентября 2024Россия

Российские штурмовики ударили по ВСУ в Курской области и попали на видео

МО России опубликовало видео удара Су-25 по живой силе и технике ВСУ под Курском

Российские штурмовики Су-25 ударили по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области и попали на видео. Кадры атаки по ВСУ опубликовало Министерство обороны (МО) России.

На выложенных кадрах видно, как самолет взлетает с аэродрома, пилот стреляет по целям ракетами, после чего совершает резкий маневр, уходя от возможного удара с землей.

«После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — прокомментировали удар в МО.

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Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель.

Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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