Российские штурмовики ударили по ВСУ в Курской области и попали на видео

МО России опубликовало видео удара Су-25 по живой силе и технике ВСУ под Курском

Российские штурмовики Су-25 ударили по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области и попали на видео. Кадры атаки по ВСУ опубликовало Министерство обороны (МО) России.

На выложенных кадрах видно, как самолет взлетает с аэродрома, пилот стреляет по целям ракетами, после чего совершает резкий маневр, уходя от возможного удара с землей.

«После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — прокомментировали удар в МО.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель.

Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.