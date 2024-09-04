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16:40, 4 сентября 2024Экономика

Российские власти выделят на кредиты на обучение более миллиарда рублей

Кабмин РФ выделит более 1 млрд рублей на программу образовательных кредитов
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские власти выделят дополнительно более 1 миллиарда рублей на поддержку программы кредитов на обучение. Об этом на заседании правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что в стране действует ряд мер, позволяющий гражданам получать современное и качественное образование. Так, правительство субсидирует льготные образовательные кредиты по сниженной ставке 3 процента годовых. Оформить такой займ на получение высшего и среднего профессионального образования можно с 14 лет. Во время учебы, а также девять месяцев после получения диплома, оплачивать нужно будет только проценты по кредиту. Основная часть займа должна быть выплачена в течение следующих 15 лет.

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Власти уже направили на эти цели около двух миллиардов рублей и выделят дополнительно еще миллиард. Это позволит помочь оплатить обучение более чем 145 тысячам россиян, отметил Мишустин. По его словам, такая мера правительства станет серьезным подспорьем для молодых граждан, которые, получив специальность, смогут «создать передовые решения, внедрять современные разработки в промышленности, медицине, электронике, по многим другим направлениям», добавил он.

Ранее кабмин предложил побороть кадровый голод в ключевых отраслях российской экономики за счет массового переобучения специалистов. Федеральный проект «Активные меры содействия занятости» станет частью нового национального проекта «Кадры». Российские учебные учреждения должны будут выпускать по 250 тысяч специалистов для нужд ключевых отраслей национальной экономики в период с 2025 по 2030 год.

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