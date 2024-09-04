Российского тиктокера задержали за подработку в качестве курьера мошенников

В Петербурге полиция задержала тиктокера за подработку курьером мошенников

В Петербурге полиция задержала 22-летнего безработного жителя Ленинградской области, который снимал тиктоки и подрабатывал курьером мошенников. Об этом сообщает 47news.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Меру пресечения ему изберут в течение двух суток.

По версии следствия, в конце августа задержанный забрал более миллиона рублей у 70-летней жительницы Невского района Петербурга, которую мошенники убедили в том, что накопления нужно отдать на срочную экспертизу. По данным издания, фигурант активно вел Tik-Tok и имел более 11 тысяч подписчиков. На его странице можно найти сотни коротких музыкальных видео.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали двух незнакомых между собой курьеров аферистов. Один из них оказался 28-летним жителем поселка Новогорелово Ленинградской области, а второй — 21-летний житель Петербурга.