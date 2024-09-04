«Ростех» рассказал о применении Т-80БВМ в качестве САУ

«Ростех»: танки Т-80БВМ успешно применяют в качестве артиллерийской установки

Российские танки Т-80БВМ оснащены точной пушкой, которая позволяет успешно использовать машину в качестве самоходной артиллерийской установки (САУ). О применении танка в новой роли рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Точность и дальнобойность пушки, и новый прицельный комплекс машины позволяют использовать ее в качестве артиллерийского орудия. Такое применение продиктовано необходимостью работать с закрытых огневых позиций вдали от линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что танки обеспечивают достаточную точность при стрельбе «по-самоходному». Корректировку огня выполняют при помощи разведки и беспилотников. Там добавили, что танки отличаются от других машин на поле боя высокой скорострельностью, мобильностью и хорошей защищенностью.

В августе в «Ростехе» сообщили, что модернизированные Т-80БВМ почти не имеют уязвимых мест, которые можно поразить дронами с кумулятивными гранатами. Танки несут элементы динамической защиты и решетчатые экраны, а также комплекс средств снижения заметности «Накидка».