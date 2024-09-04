Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:55, 4 сентября 2024Наука и техника

«Ростех» рассказал о применении Т-80БВМ в качестве САУ

«Ростех»: танки Т-80БВМ успешно применяют в качестве артиллерийской установки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские танки Т-80БВМ оснащены точной пушкой, которая позволяет успешно использовать машину в качестве самоходной артиллерийской установки (САУ). О применении танка в новой роли рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Точность и дальнобойность пушки, и новый прицельный комплекс машины позволяют использовать ее в качестве артиллерийского орудия. Такое применение продиктовано необходимостью работать с закрытых огневых позиций вдали от линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что танки обеспечивают достаточную точность при стрельбе «по-самоходному». Корректировку огня выполняют при помощи разведки и беспилотников. Там добавили, что танки отличаются от других машин на поле боя высокой скорострельностью, мобильностью и хорошей защищенностью.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В августе в «Ростехе» сообщили, что модернизированные Т-80БВМ почти не имеют уязвимых мест, которые можно поразить дронами с кумулятивными гранатами. Танки несут элементы динамической защиты и решетчатые экраны, а также комплекс средств снижения заметности «Накидка».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «У людей по три ампутации». Украинский медик рассказал о последствиях удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      В Белоруссии задержали агента спецслужб Японии

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      Бывший союзник Макрона допустил его отставку в 2025 году

      Россиянин выстрелил в заразившую его и восьмерых друзей 17-летнюю возлюбленную

      Россиянка попыталась опалить курицу и взорвала дом

      Названа вызывающая тревогу на Западе российская авиабомба. Эти боеприпасы уничтожают укрепрайоны ВСУ

      В Сочи начали расследование трагедии с проглотившим батарейку ребенком

      По «Сумеркам» выпустят сериал от лица Эдварда Каллена

      Россиянин принял роды у жены во время поездки в роддом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше