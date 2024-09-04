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07:00, 4 сентября 2024Забота о себе

Сексолог подсказала парам способы разнообразить интимную жизнь

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В долгих отношениях секс часто становится скучным и однообразным, считает сексолог и психотерапевт по отношениям Селина Нгуен. Способы разнообразить интимную жизнь и развеять скуку она подсказала в беседе с Fashion Journal.

Эксперт отметила, что одна из главных причин появления скуки в спальне связана с тем, что с возрастом эротические потребности меняются, а выработанные в начале отношений сексуальные сценарии остаются прежними. «Пары прожив вместе 10 и 20 лет, но продолжают заниматься сексом в одно и то же время, в тех же позах и местах», — говорит Нгуен.

Еще одной причиной сексуальной скуки сексолог назвала несовпадение темпераментов, когда один в паре чувствует себя нежеланным, а второй пытается угнаться за потребностями партнера. Чтобы избежать рутины, Нгуен посоветовала для начала признать проблему и отнестись к ней спокойно. «В происходящем нет ничего плохого. Это просто сигнал, что надо остановиться и подумать», — считает она.

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Чтобы разнообразить интимную жизнь, специалистка посоветовала выяснить, какие изменения принесут удовольствие обоим. По ее мнению, это может быть совместный поход в секс-шоп, просмотр эротических фильмов или эксперименты с позами.

Ранее сексолог Аннабель Найт предупредила, что нельзя поощрять партнера за секс деньгами. По ее мнению, это опасная практика, которая может превратить занятия любовью в рутину и обязательство.

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      Алиса Дмитриева
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