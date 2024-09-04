Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:44, 4 сентября 2024Мир

Шольц раскритиковал противников размещения ракет США

Шольц: размещение ракет США в Германии нацелено на обеспечение мира

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Размещение ракет США в Германии якобы нацелено на обеспечение мира и недопущение войны. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает телеканал N-TV.

«Наша цель — обеспечить здесь мир и предотвратить войну. (...) Наша единственная задача — сдерживать возможных агрессоров», — сказал политик.

Шольц добавил, что Россия уже много лет проводит масштабное перевооружение ракетных сил.

Ранее мэр города Антверпен, кандидат на пост-премьер министра Бельгии Барт де Вевер заявил, что хочет разместить системы противовоздушной обороны Patriot из-за конфликта на Украине. Он подчеркнул, что подобные меры вызваны необходимостью увеличить инвестиции в город, являющийся вторым по величине портом в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский медик рассказал о первых минутах после удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      В Сбере рассказали о популярности страхования бизнеса от экологических рисков

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      В школе американского штата Джорджия произошла стрельба

      Внешность 61-летней Деми Мур на обложке журнала вызвала споры в сети

      Россиянам дали советы по подготовке авто к осени

      Личность замерзшего в пещере мужчины установили спустя 47 лет

      Обвиняемый в растрате 18 миллионов рублей экс-ректор вуза захотел на СВО

      В США заявили о шокирующей скорости продвижения российских войск

      Хоакин Феникс рассказал о резком похудении для «Джокера»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше