Шольц раскритиковал противников размещения ракет США

Шольц: размещение ракет США в Германии нацелено на обеспечение мира

Размещение ракет США в Германии якобы нацелено на обеспечение мира и недопущение войны. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает телеканал N-TV.

«Наша цель — обеспечить здесь мир и предотвратить войну. (...) Наша единственная задача — сдерживать возможных агрессоров», — сказал политик.

Шольц добавил, что Россия уже много лет проводит масштабное перевооружение ракетных сил.

Ранее мэр города Антверпен, кандидат на пост-премьер министра Бельгии Барт де Вевер заявил, что хочет разместить системы противовоздушной обороны Patriot из-за конфликта на Украине. Он подчеркнул, что подобные меры вызваны необходимостью увеличить инвестиции в город, являющийся вторым по величине портом в Европе.